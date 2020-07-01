ЦИК объяснил начало публикации итогов голосования по поправкам

"Начав публиковать информацию по вводу протоколов и предварительным результатам, мы действуем в интересах максимальной открытости и легитимности. Но мы ее пока не комментируем", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.

"Мы отобразили для того, чтобы вы могли получить объективно данные, которые гуляют по интернету, интерпретируются разными нашими коллегами очень по-разному. Не надо интерпретировать, есть объективная информация - думайте, размышляйте, в 21.00 ЦИК даст свой комментарий", - добавил он.