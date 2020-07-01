В Москве подтвердили восемь обращений о нарушениях на голосовании

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 100 процедурных обращений о нарушениях по голосованию рассмотрела группа разбора в Москве, восемь из них нашли подтверждение, сообщил журналистам в среду председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
"С самого начала по 1 июля, на 17.25, группой разбора рассмотрено 119 процедурных нарушений голосования, из которых 105 обращений по нарушениям подано в отношении участковых избирательных комиссий, четыре обращения по нарушениям подано в отношении функционирования дистанционного электронного голосования, девять обращений - по нарушениям в отношении территориальных избирательных комиссий, одно обращение - по нарушению в отношении юридического лица. Восемь нарушений нашли подтверждение", - рассказал Ремчуков.
По его словам, в последний день голосования было рассмотрено 27 процедурных нарушений общероссийского голосования, из которых 25 обращений по нарушениям подано в отношении УИК, два - в отношении ТИК. Подтверждения нарушения не нашли.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.