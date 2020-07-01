В Москве подтвердили восемь обращений о нарушениях на голосовании

"С самого начала по 1 июля, на 17.25, группой разбора рассмотрено 119 процедурных нарушений голосования, из которых 105 обращений по нарушениям подано в отношении участковых избирательных комиссий, четыре обращения по нарушениям подано в отношении функционирования дистанционного электронного голосования, девять обращений - по нарушениям в отношении территориальных избирательных комиссий, одно обращение - по нарушению в отношении юридического лица. Восемь нарушений нашли подтверждение", - рассказал Ремчуков.