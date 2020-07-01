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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573752898.html
В Москве подтвердили восемь обращений о нарушениях на голосовании
Более 100 процедурных обращений о нарушениях по голосованию рассмотрела группа разбора в Москве, восемь из них нашли подтверждение, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:14
голосование по поправкам в конституцию
константин ремчуков
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573731677_0:0:3232:1818_1400x0_80_0_0_6951dfada9ee2ffc49fe0051c3602a1a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин ремчуков, конституция рф, москва, политика

В Москве подтвердили восемь обращений о нарушениях на голосовании

19:14 01.07.2020
358
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве
Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 100 процедурных обращений о нарушениях по голосованию рассмотрела группа разбора в Москве, восемь из них нашли подтверждение, сообщил журналистам в среду председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
"С самого начала по 1 июля, на 17.25, группой разбора рассмотрено 119 процедурных нарушений голосования, из которых 105 обращений по нарушениям подано в отношении участковых избирательных комиссий, четыре обращения по нарушениям подано в отношении функционирования дистанционного электронного голосования, девять обращений - по нарушениям в отношении территориальных избирательных комиссий, одно обращение - по нарушению в отношении юридического лица. Восемь нарушений нашли подтверждение", - рассказал Ремчуков.
По его словам, в последний день голосования было рассмотрено 27 процедурных нарушений общероссийского голосования, из которых 25 обращений по нарушениям подано в отношении УИК, два - в отношении ТИК. Подтверждения нарушения не нашли.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонстантин РемчуковКонституция РФМоскваПолитика
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