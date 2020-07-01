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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Челябинской области поправки поддерживают 63,8% проголосовавших
За поправки в Конституцию проголосовали 63,8% жителей Челябинской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 0,09% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:14
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
челябинская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, челябинская область, политика

В Челябинской области поправки поддерживают 63,8% проголосовавших

19:14 01.07.2020
175
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Работа информационного центра ЦИК России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 63,8% жителей Челябинской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 0,09% протоколов.
Против высказались 35,5% голосовавших.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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