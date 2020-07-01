https://ria.ru/20200701/1573752806.html
В Новосибирской области более 70% избирателей поддерживают поправки
После обработки 12% протоколов избирательных комиссий Новосибирской области за поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,8% избирателей, против - 28,2%,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:11
2020-07-01T19:11
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
новосибирская область
политика
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новосибирская область
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, новосибирская область, политика
НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости.
После обработки 12% протоколов избирательных комиссий Новосибирской области
за поправки в Конституцию РФ
проголосовали 70,8% избирателей, против - 28,2%, сообщила глава облизбиркома Ольга Благо.
"Обработано уже 12,22% протоколов. В Новосибирской области за одобрение изменений в конституцию 70,78%, против - 28,24%. Это срез, который уже позволяет судить о соотношении голосов, которое примерно сохранится", - сказала она журналистам.
По данным главы облизбиркома, в регионе проголосовали около 1 миллиона человек, тогда как общее количество избирателей составляет 2,150 миллиона человек.
В Новосибирской области 1 июля были открыты 2013 избирательных участков. С 25 по 30 июня в регионе проголосовали 729,3 тысячи человек. Это 33,93% от общего количества избирателей Новосибирской области. По данным на 18.00 местного времени (14.00 мск) явка составила 45,2%.