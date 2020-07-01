В Новосибирской области более 70% избирателей поддерживают поправки

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. После обработки 12% протоколов избирательных комиссий После обработки 12% протоколов избирательных комиссий Новосибирской области за поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,8% избирателей, против - 28,2%, сообщила глава облизбиркома Ольга Благо.

"Обработано уже 12,22% протоколов. В Новосибирской области за одобрение изменений в конституцию 70,78%, против - 28,24%. Это срез, который уже позволяет судить о соотношении голосов, которое примерно сохранится", - сказала она журналистам.

По данным главы облизбиркома, в регионе проголосовали около 1 миллиона человек, тогда как общее количество избирателей составляет 2,150 миллиона человек.