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В Омской области поправки поддерживают 63,89% жителей
За поправки в Конституцию проголосовали 63,89% жителей Омской области, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:09
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