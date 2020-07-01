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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Оренбургской области 66,15% избирателей поддерживают поправки
За поправки в конституцию проголосовали 66,15% жителей Оренбургской области, против - 32,88%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:07
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В Оренбургской области 66,15% избирателей поддерживают поправки

19:02 01.07.2020 (обновлено: 19:07 01.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в конституцию проголосовали 66,15% жителей Оренбургской области, против - 32,88%, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, в Оренбургской области обработано 0,12% протоколов. За проголосовали 66,15% жителей региона, против - 32,88%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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