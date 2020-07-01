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Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии
Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, оон, в мире

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии

19:00 01.07.2020 (обновлено: 19:33 01.07.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 1 июл – РИА Новости. Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.
"Совет безопасности поддержал сегодня призыв генерального секретаря к глобальному прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию", - говорится в заявлении.
Резолюция была принята единогласно.
К немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира Гутерреш призвал еще 23 марта. С тех пор Совбез никак не мог договориться по формулировкам резолюции, которая бы официально поддержала призыв генсека. В апреле Франция и Тунис внесли проект соответствующей резолюции на рассмотрение СБ ООН. Тогда основные противоречия разгорелись вокруг того, в каком ключе упоминать в резолюции роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом и упоминать ли вообще. Главный спор шел между представителями США и Китая. Ранее Штаты выступили с резкой критикой действий ВОЗ в контексте борьбы с пандемией коронавируса. Страны не пришли к какому-либо консенсусу.
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На этой неделе Франция и Тунис внесли новый проект резолюции. В нем, как и в предыдущем варианте, нет прямого упоминания ВОЗ.
Согласно тексту резолюции, который есть в распоряжении РИА Новости, Совбез выражает глубокую обеспокоенность в связи с разрушительными последствиями пандемии COVID-19 по всему миру, в особенности в странах, охваченных вооруженными конфликтами. В документе отмечается, что СБ признает, что насилие и нестабильность в конфликтах могут усугубить пандемию, и в то же время пандемия может ухудшить гуманитарные последствия конфликтных ситуаций.
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В проекте резолюции сказано, что члены СБ ООН учитывают меры, предложенные генсеком организации Антониу Гутеррешем, "в частности, его призыв к немедленному глобальному прекращению огня". СБ полагает, что "беспрецедентные масштабы пандемии COVID-19 могут поставить под угрозу поддержание международного мира и безопасности", говорится в тексте.
Как отмечается в резолюции, СБ ООН "требует общего и немедленного прекращения боевых действий во всех странах… и поддерживает усилия, предпринимаемые генеральным секретарем и его специальными представителями и специальными посланниками в этом отношении". СБ ООН также призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить "устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд", чтобы способствовать безопасной, беспрепятственной и стабильной доставке гуманитарной помощи.
При этом, как говорится в тексте, СБ ООН подтверждает, что это общее прекращение боевых действий и эта гуманитарная пауза не касается военных операций против запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство"*, "Аль-Каиды", "Фронта ан-Нусры"* , а также всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними и другими террористическими группами, обозначенными Советом безопасности.
В резолюции сказано, что СБ ООН просит генсека организации поручить миротворческим операциям - в рамках их мандатов и возможностей - оказывать поддержку властям принимающих стран в вопросе сдерживания пандемии коронавируса. В частности, речь идет о содействии по облегчению гуманитарного доступа к внутренне перемещенным лицам и лагерям беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешООНВ мире
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