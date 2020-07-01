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Советник Трампа прокомментировал статью о "сговоре" России с талибами
Решение не сообщать президенту США Дональду Трампу разведданные о "сговоре РФ с талибами" приняла высокопоставленная сотрудница ЦРУ из-за недостатка... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:54
россия
роберт о'брайен
дональд трамп
министерство обороны сша
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талибан
сша
в мире
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россия, роберт о'брайен, дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, талибан, сша, в мире

Советник Трампа прокомментировал статью о "сговоре" России с талибами

18:54 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Решение не сообщать президенту США Дональду Трампу разведданные о "сговоре РФ с талибами" приняла высокопоставленная сотрудница ЦРУ из-за недостатка подтверждающих сведений, заявил в среду журналистам советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Человек, который на раннем этапе принял решение не докладывать (о полученных сведениях) президенту в Овальном кабинете, – это карьерный, высокопоставленный гражданский сотрудник ЦРУ. Она приняла это решение, потому что у нее не было уверенности в полученной развединформации", - сказал советник Трампа.
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Он отметил, что ежедневно приходят "тысячи разведданных". "Она приняла это решение, и я думаю, что оно было верным", - сказал О"Брайен.
Он выразил сожаление в связи с тем, что преждевременное раскрытие секретных данных может помешать выяснить реальную ситуацию. "Тот, кто слил эти данные, должен устыдиться этого", - сказал советник президента США.
О"Брайен сообщил, что президент Трамп был проинформирован о происходящем сразу после публикации New York Times.
Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.
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NYT опубликовала новую статью о "сговоре" России с талибами
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия.
Роберт О'Брайен ранее во вторник уже заявлял, что обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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30 июня, 23:16
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РоссияРоберт О'БрайенДональд ТрампМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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