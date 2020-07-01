https://ria.ru/20200701/1573752269.html
Памфилова заявила, что Мишустин "мог бы и надеть" маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:53
2020-07-01T18:53
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
элла памфилова
конституция рф
михаил мишустин
политика
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Андрей Мартынов
Так Путин тоже был без маски, почему ему замечание ни сделала.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573730720_0:4:3155:1778_1400x0_80_0_0_75e4e8b206083961ea81dbcbe6fffe2e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, элла памфилова, конституция рф, михаил мишустин, политика