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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Памфилова заявила, что Мишустин "мог бы и надеть" маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:53
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
элла памфилова
конституция рф
михаил мишустин
политика
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Так Путин тоже был без маски, почему ему замечание ни сделала.
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, элла памфилова, конституция рф, михаил мишустин, политика

Памфилова заявила, что Мишустин "мог бы и надеть" маску на участке

18:53 01.07.2020
4382
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу.
Российский премьер в мае переболел коронавирусом.
"Мишустин, я знаю, у него зашкаливают антитела, но вообще-то мог бы и надеть, конечно", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, как она может прокомментировать, что не все известные политики пришли голосовать в масках, в частности, глава правительства Михаил Мишустин.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Элла ПамфиловаКонституция РФМихаил МишустинПолитика
Популярные комментарии
Так Путин тоже был без маски, почему ему замечание ни сделала.
1 июля, 19:01
А Андрей Мартынов
470001
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