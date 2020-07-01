Памфилова заявила, что Мишустин "мог бы и надеть" маску на участке

"Мишустин, я знаю, у него зашкаливают антитела, но вообще-то мог бы и надеть, конечно", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, как она может прокомментировать, что не все известные политики пришли голосовать в масках, в частности, глава правительства Михаил Мишустин.