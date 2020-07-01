Избирком опроверг данные об организованном подвозе на участке в Москве

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия. Архивное фото

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг информацию об организованном подвозе на одном из участков для голосования в столице.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о подвозе на участке №758 в Москве

"МГИК проверила сообщение. На УИК №758 организованного подвоза не было. Отсутствие факта подвоза подтверждает проверка записей с камер видеонаблюдения на УИК", - говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии.

Кроме того, комиссия опровергла сообщения о том, что на участке 197 закрыли второй выход для людей, проводящих экзитпол.

"Вход и выход в здание УИК №197 осуществляются через центральные двери. Сообщение о том, что экзитпульщиков закрыли на "втором выходе из участка", опубликованное пользователем в социальных сетях, является фейком", - говорится в сообщении.

Помимо этого, комиссия отчиталась о проверке сообщения о том, книга с дополнительным списком избирателей покинула один из УИКов.

"Председатель УИК №3066 сообщил, что в связи с эпидемиологической обстановкой работники скорой помощи решили проголосовать по месту работы. Всего голосующих было 113 человек, они были внесены в доп. книгу. В один из дней заявитель, находящийся в списке доп. книги, пришел проголосовать в тот момент, когда доп. книга находилась на подстанции скорой помощи. В итоге книгу вернули на участок и предоставили заявителю возможность проголосовать, что он и сделал. УИК имеет право при проведении досрочного выездного голосования брать с собой как список избирателей, так и выписку из списка", - сообщает избирком.

Также МГИК проверила сообщение о том, что один из участников проголосовал электронно, потом пошел на участок 1822 и проверил, что указано, что он "отписан" на электронное голосование. Позже в Клинической больнице №85 ФМБА России ему якобы снова предложили проголосовать.