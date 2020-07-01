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Голосование по поправкам в Конституцию
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Избирком опроверг данные об организованном подвозе на участке в Москве
Мосгоризбирком опроверг информацию об организованном подвозе на одном из участков для голосования в столице. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:49
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мосгоризбирком, конституция рф, москва, происшествия

Избирком опроверг данные об организованном подвозе на участке в Москве

18:49 01.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг информацию об организованном подвозе на одном из участков для голосования в столице.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о подвозе на участке №758 в Москве.
"МГИК проверила сообщение. На УИК №758 организованного подвоза не было. Отсутствие факта подвоза подтверждает проверка записей с камер видеонаблюдения на УИК", - говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Кроме того, комиссия опровергла сообщения о том, что на участке 197 закрыли второй выход для людей, проводящих экзитпол.
"Вход и выход в здание УИК №197 осуществляются через центральные двери. Сообщение о том, что экзитпульщиков закрыли на "втором выходе из участка", опубликованное пользователем в социальных сетях, является фейком", - говорится в сообщении.
Помимо этого, комиссия отчиталась о проверке сообщения о том, книга с дополнительным списком избирателей покинула один из УИКов.
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"Председатель УИК №3066 сообщил, что в связи с эпидемиологической обстановкой работники скорой помощи решили проголосовать по месту работы. Всего голосующих было 113 человек, они были внесены в доп. книгу. В один из дней заявитель, находящийся в списке доп. книги, пришел проголосовать в тот момент, когда доп. книга находилась на подстанции скорой помощи. В итоге книгу вернули на участок и предоставили заявителю возможность проголосовать, что он и сделал. УИК имеет право при проведении досрочного выездного голосования брать с собой как список избирателей, так и выписку из списка", - сообщает избирком.
Также МГИК проверила сообщение о том, что один из участников проголосовал электронно, потом пошел на участок 1822 и проверил, что указано, что он "отписан" на электронное голосование. Позже в Клинической больнице №85 ФМБА России ему якобы снова предложили проголосовать.
"УИК №1822 района Москворечье-Сабурово выездное голосование в КБ 85 ФМБА не производила, так как данный объект не относится к этой УИК", - сообщает избирком.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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