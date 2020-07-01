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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Москве рассмотрят жалобу на принуждение медиков к голосованию
Территориальная избирательная комиссия рассмотрит жалобу о принудительном голосовании сотрудников московской поликлиники №10 по поправкам к конституции,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:47
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мосгоризбирком, конституция рф, москва, происшествия

В Москве рассмотрят жалобу на принуждение медиков к голосованию

18:47 01.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Девушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия рассмотрит жалобу о принудительном голосовании сотрудников московской поликлиники №10 по поправкам к конституции, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
"Председатель УИК №2301 сообщил, что (по данным жалобы члена УИК Анатолия Обжирова - ред.) в поликлинику №10 по заявкам сотрудников выходила бригада на выездное надомное голосование. Из представленных материалов не представляется возможным сделать однозначный вывод о принуждении сотрудников ДГП №10 к голосованию. Жалоба будет рассмотрена ТИК в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Также Мосгоризбирком ответил на жалобу о том, что в ТИК района Фили-Давыдково не выдаются никакие документы и их копии члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса. "Председатель ТИК района Фили-Давыдково сообщила, что не давала указаний отказывать в предоставлении копий документов. Все запрашиваемые копии... выданы", - говорится в сообщении.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПроисшествия
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