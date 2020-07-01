В Москве рассмотрят жалобу на принуждение медиков к голосованию

"Председатель УИК №2301 сообщил, что (по данным жалобы члена УИК Анатолия Обжирова - ред.) в поликлинику №10 по заявкам сотрудников выходила бригада на выездное надомное голосование. Из представленных материалов не представляется возможным сделать однозначный вывод о принуждении сотрудников ДГП №10 к голосованию. Жалоба будет рассмотрена ТИК в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Также Мосгоризбирком ответил на жалобу о том, что в ТИК района Фили-Давыдково не выдаются никакие документы и их копии члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса. "Председатель ТИК района Фили-Давыдково сообщила, что не давала указаний отказывать в предоставлении копий документов. Все запрашиваемые копии... выданы", - говорится в сообщении.