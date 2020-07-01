В Пермском крае явка на голосовании по поправкам составила около 48%

ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей Пермского края на голосовании по поправкам к Явка избирателей Пермского края на голосовании по поправкам к Конституции РФ к 18 00 (16.00 мск) составила около 48%, в некоторых районах она превысила 74%, сообщает региональный избирком.

"Средняя явка участников голосования по Пермскому краю по состоянию на 18.00 составляет 47,74%, или 953 530 человек, голосование проходит без серьезных нарушений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в избирательную комиссию Пермского края в день общероссийского голосования жалобы не поступали.

Наибольшая активность избирателей отмечается в Кочевском, Косинском и Кишертском муниципальных округах (74,32%, 72,72%, 69,82% соответственно). Самая низкая активность наблюдается в Александровске (38,35%), Перми (39,54%) и Березниках (40,11%).

В среду в РФ наступил последний день голосования по поправкам в Конституцию. В Пермском крае 1787 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано 1,99 миллиона избирателей, 35% из них проголосовали с 25 по 29 июня, то есть более 650 тысяч человек. При этом в трети муниципалитетов Пермского края явка участников голосования превысила 50%.

Явка на выборах президента РФ в 2018 году в Пермском крае составила 66,51% избирателей.