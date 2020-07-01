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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573751778.html
Поправки поддержали более 70% избирателей после обработки 10% протоколов
Поправки к Конституции поддержали 70,81 процента россиян, сообщил Центризбирком по результатам обработки десяти процентов протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:37
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, политика

Поправки поддержали более 70% избирателей после обработки 10% протоколов

18:39 01.07.2020 (обновлено: 19:37 01.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Поправки к Конституции поддержали 70,81 процента россиян, сообщил Центризбирком по результатам обработки десяти процентов протоколов.
Против проголосовали 28,17 процента избирателей.
По последним данным, общероссийская явка составила 63,32 процента.
На Чукотке уже обработали все протоколы. Там за поправки проголосовали 80,3 процента избирателей, против — 18,6 процента. Также все бюллетени посчитали на Сахалине, где внесение изменений в Основной закон поддержали 74,84 процента проголосовавших, против высказались 24,04 процента. В Еврейской автономной области за поправки проголосовали 77,3 процента пришедших на голосование жителей.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 16:20Голосование по поправкам в Конституцию
Власти Чечни объяснили высокую явку на голосовании по поправкам
Сегодня, 1 июля, — основной день голосования по поправкам к Конституции. Изначально его планировали провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса. С учетом эпидемиологической обстановки россиянам предложили голосовать в течение недели, с 25 июня.
В эти даты также проходило онлайн-голосование для жителей Москвы и Нижегородской области, оно завершилось накануне. Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не успел проголосовать через интернет, могут прийти сегодня на участок по месту жительства и отдать свой голос традиционным способом.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Либералы, песнь о том как все плохо. хором, запевай.
1 июля, 18:43
НЕНиколай Ефимов
561000073
Какаааая неожиданность!!!
1 июля, 18:45
True Story
473111015
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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