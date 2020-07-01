Поправки поддержали более 70% избирателей после обработки 10% протоколов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Поправки к Конституции поддержали 70,81 процента россиян, сообщил Центризбирком по результатам обработки десяти процентов протоколов.
Против проголосовали 28,17 процента избирателей.
По последним данным, общероссийская явка составила 63,32 процента.
На Чукотке уже обработали все протоколы. Там за поправки проголосовали 80,3 процента избирателей, против — 18,6 процента. Также все бюллетени посчитали на Сахалине, где внесение изменений в Основной закон поддержали 74,84 процента проголосовавших, против высказались 24,04 процента. В Еврейской автономной области за поправки проголосовали 77,3 процента пришедших на голосование жителей.
Сегодня, 1 июля, — основной день голосования по поправкам к Конституции. Изначально его планировали провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса. С учетом эпидемиологической обстановки россиянам предложили голосовать в течение недели, с 25 июня.
В эти даты также проходило онлайн-голосование для жителей Москвы и Нижегородской области, оно завершилось накануне. Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не успел проголосовать через интернет, могут прийти сегодня на участок по месту жительства и отдать свой голос традиционным способом.