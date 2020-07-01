Поправки поддержали более 70% избирателей после обработки 10% протоколов

Сегодня, 1 июля, — основной день голосования по поправкам к Конституции. Изначально его планировали провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса. С учетом эпидемиологической обстановки россиянам предложили голосовать в течение недели, с 25 июня.