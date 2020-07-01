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Айсен Николаев: голосование в Якутии прошло без нарушений
Голосование по поправкам в Конституцию в целом в Якутии прошло в рабочем режиме, без каких-либо нарушений, сообщил РИА Новости глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:38
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
конституция рф
айсен николаев
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республика саха (якутия), конституция рф, айсен николаев

Айсен Николаев: голосование в Якутии прошло без нарушений

18:38 01.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы Якутии
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию в целом в Якутии прошло в рабочем режиме, без каких-либо нарушений, сообщил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
"В регионе вели работу 820 избирательных участков, при этом специалисты работали не только в самых труднодоступных уголках, но и создали все возможности для голосования в больницах, обсерваторах, бесконтактным способом на дому. Для организации голосования были созданы 29 временных участков. Самая крайняя точка на севере – архипелаг Новосибирские острова, остров Котельный, здесь проголосовало 7 человек", - сказал Николаев.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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По его словам, за семь дней работы членам избиркомов из разных районов республики пришлось преодолеть необычно высокую для Якутии температуру и многокилометровые расстояния.
"До каждого дальнего улуса, отдаленных стойбищ, малонаселенных поселений добрались члены избирательных комиссий. К примеру, в Усть-Янском районе членам комиссии пришлось более часа толкать лодку по льду озера, а по маршруту на оленеводческое стадо №2 можно добраться только через открытое море. В Сунтарском районе для того, чтобы проголосовало шесть человек, среди которых 95-летняя женщина, пришлось не только плыть около часа на моторной лодке, но и пройти около 5 километров по тайге, причем, в сопровождении моториста с ружьем, так как неподалёку от маршрута видели медведя", - отметил Николаев.
Он добавил, что большую роль в организации голосования сыграла помощь волонтеров и наблюдателей. Более 3 тысяч наблюдателей-общественников следили, чтобы голосование проходило строго в соответствии с регламентом и при соблюдении мер безопасности.
"Я уверен, что сегодняшний день нам всем стоит запомнить, как день, в который мы все вместе сделали шаг, который очень важен для всей нашей страны", - заключил Николаев.
Как свидетельствуют данные ЦИК после обработки около 16% протоколов, за принятие поправок в Конституцию проголосовали 65,35% жителей Республики Саха (Якутия).
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Конституция РФАйсен Николаев
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