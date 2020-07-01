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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573751548.html
В Подмосковье явка на голосовании по поправкам достигла 72,57%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию России на 18.00 мск возросла до 72,57% в Московской области, проголосовали почти 4,2 миллиона человек, сообщается РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:55
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
московская область (подмосковье)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, московская область (подмосковье), политика

В Подмосковье явка на голосовании по поправкам достигла 72,57%

18:35 01.07.2020 (обновлено: 18:55 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам в Конституцию России на 18.00 мск возросла до 72,57% в Московской области, проголосовали почти 4,2 миллиона человек, сообщается на информационном табло избирательной комиссии Подмосковья.
"Явка участников на 18.00 составляет 72,57%, или 4 198 950 участников голосования", - следует из сообщения.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что на 10.00 мск явка на голосование по поправкам составляла 62,53%, к полудню - 64,49%, к 15.00 - 69,45%.
Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин рассказал журналистам, что порядка 80% из тех, кто принял участие в голосовании, проголосовали в участковых избирательных комиссиях, по 9% - дома и на придомовых территориях, 0,79% - в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. "Ночью будем подводить итоги, утром узнаем результаты", - заключил он.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМосковская область (Подмосковье)Политика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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