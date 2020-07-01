В Подмосковье явка на голосовании по поправкам достигла 72,57%

Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что на 10.00 мск явка на голосование по поправкам составляла 62,53%, к полудню - 64,49%, к 15.00 - 69,45%.

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин рассказал журналистам, что порядка 80% из тех, кто принял участие в голосовании, проголосовали в участковых избирательных комиссиях, по 9% - дома и на придомовых территориях, 0,79% - в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. "Ночью будем подводить итоги, утром узнаем результаты", - заключил он.