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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573751209.html
В ЕАО 77,3% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
Поправки в конституцию поддержали 77,3% жителей Еврейской автономной области области, следует из данных на информационном табло в ЦИК после обработки 100%... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:30
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
еврейская автономная область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
конституция рф, еврейская автономная область, политика

В ЕАО 77,3% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию

18:26 01.07.2020 (обновлено: 18:30 01.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поправки в конституцию поддержали 77,3% жителей Еврейской автономной области области, следует из данных на информационном табло в ЦИК после обработки 100% протоколов.
Против проголосовали 21,39% жителей субъекта.
Всего в регионе около 126 тысяч избирателей, 1 июля здесь открылись все 183 участка для проведения голосования.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЕврейская автономная областьПолитика
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