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Реанимацию пермской краевой больницы закрыли на обсервацию из-за COVID-19
Отделение реанимации Пермской краевой клинической больницы закрыли на обсервацию после выявления COVID-19 у пациента, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:24
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, общество

Реанимацию пермской краевой больницы закрыли на обсервацию из-за COVID-19

18:24 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Отделение реанимации Пермской краевой клинической больницы закрыли на обсервацию после выявления COVID-19 у пациента, сообщил региональный минздрав.
"В краевой клинической больнице закрыто на обсервацию отделение реанимации в связи с тем, что у пациента выявлен COVID-19", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что специалистами установлены все люди, с которыми контактировал заболевший. У них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию. В отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 10 "контактных" пациентов.
"Жители, нуждающиеся в оказании медицинской помощи по данному профилю, будут перемаршрутизированы в другие медучреждения Перми", - пояснили в региональном минздраве.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 3743 человек, выздоровели 2598 пациентов, 124 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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