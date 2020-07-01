Реанимацию пермской краевой больницы закрыли на обсервацию из-за COVID-19

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ПЕРМЬ, 1 июл - РИА Новости. Отделение реанимации Пермской краевой клинической больницы закрыли на обсервацию после выявления Отделение реанимации Пермской краевой клинической больницы закрыли на обсервацию после выявления COVID-19 у пациента, сообщил региональный минздрав.

"В краевой клинической больнице закрыто на обсервацию отделение реанимации в связи с тем, что у пациента выявлен COVID-19", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что специалистами установлены все люди, с которыми контактировал заболевший. У них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию. В отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 10 "контактных" пациентов.

"Жители, нуждающиеся в оказании медицинской помощи по данному профилю, будут перемаршрутизированы в другие медучреждения Перми", - пояснили в региональном минздраве.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 3743 человек, выздоровели 2598 пациентов, 124 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи человек.