Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573750945.html
В КЧР явка на голосовании по поправкам составила почти 82%
Явка на голосовании в Карачаево-Черкесской Республике по поправкам к конституции на 15.00 составила почти 82%, сообщила в ходе прямого включения в ЦИК... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:19
голосование по поправкам в конституцию
карачаево-черкесская республика (кчр)
конституция рф
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_0:0:3473:1954_1400x0_80_0_0_0a6899088f7926ac36c648cbc22fcc5b.jpg
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
https://ria.ru/20200622/1573263887.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_0:0:3473:1954_1400x0_80_0_0_0a6899088f7926ac36c648cbc22fcc5b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_742:0:3473:2048_1400x0_80_0_0_eaec6389e10e8a7e3e996596863a6141.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_1425:0:3473:2048_1400x0_80_0_0_c9bbc8a1a0f32feb7d01f08c785b75e1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карачаево-черкесская республика (кчр), конституция рф, цик рф, политика

В КЧР явка на голосовании по поправкам составила почти 82%

18:19 01.07.2020
163
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании в Карачаево-Черкесской Республике по поправкам к конституции на 15.00 составила почти 82%, сообщила в ходе прямого включения в ЦИК председатель избиркома региона Лариса Абазалиева.
По данным избиркома, в регионе работают 250 избирательных участков, где проходит голосование с участием более 1250 наблюдателей.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
"Голосование проходит в штатном режиме, на 15.00 явка голосующих составила 81,96% от численности избирателей", - рассказала Абазалиева.
Она отметила, что главной особенностью этой кампании стало обеспечение безопасности голосующих и членов избирательных комиссий. При этом все участки были полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
600005
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Конституция РФЦИК РФПолитика
Рекомендуем
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
На Сахалине почти 75% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
В ЕАО 77,3% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Москве выявили минимальные нарушения на голосовании по поправкам
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Республике Алтай 64,56% жителей проголосовали за поправки к Конституции
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Хакасии почти 90% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Реанимацию пермской краевой больницы закрыли на обсервацию из-за COVID-19
Работа информационного центра ЦИК России
На голосовании по поправкам зафиксировали 839 сообщений о нарушениях
Работа информационного центра ЦИК России
Средняя явка на голосовании по поправкам достигла 63,32 процента
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
В Подмосковье явка на голосовании по поправкам достигла 72,57%
Уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Архивное фото
Сенатор прокомментировал голосование по поправкам к Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Памфилова поручила разобраться в инциденте с журналистом в Петербурге
Работа информационного центра ЦИК России
Волгоградский избирком рассказал о попытках повторного голосования
Военнослужащий голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на избирательном участке в поселке Песчанка
В Вооруженных силах явка на голосовании по поправкам составила 99,9%
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Новосибирской области 71,34% жителей поддержали поправки в Конституцию
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Туве 95,3% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
Лента новостейМолния