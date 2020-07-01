В КЧР явка на голосовании по поправкам составила почти 82%

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании в Явка на голосовании в Карачаево-Черкесской Республике по поправкам к конституции на 15.00 составила почти 82%, сообщила в ходе прямого включения в ЦИК председатель избиркома региона Лариса Абазалиева.

По данным избиркома, в регионе работают 250 избирательных участков, где проходит голосование с участием более 1250 наблюдателей.

"Голосование проходит в штатном режиме, на 15.00 явка голосующих составила 81,96% от численности избирателей", - рассказала Абазалиева.

Она отметила, что главной особенностью этой кампании стало обеспечение безопасности голосующих и членов избирательных комиссий. При этом все участки были полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.