В КЧР явка на голосовании по поправкам составила почти 82%

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании в Карачаево-Черкесской Республике по поправкам к конституции на 15.00 составила почти 82%, сообщила в ходе прямого включения в ЦИК председатель избиркома региона Лариса Абазалиева.
По данным избиркома, в регионе работают 250 избирательных участков, где проходит голосование с участием более 1250 наблюдателей.
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"Голосование проходит в штатном режиме, на 15.00 явка голосующих составила 81,96% от численности избирателей", - рассказала Абазалиева.
Она отметила, что главной особенностью этой кампании стало обеспечение безопасности голосующих и членов избирательных комиссий. При этом все участки были полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.