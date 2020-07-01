https://ria.ru/20200701/1573750851.html
В Москве выявили минимальные нарушения на голосовании по поправкам
Нарушения в Москве минимальны, не носят характер, влияющий на ход голосования, сообщил первый замглавы общественного штаба по контролю и наблюдению за... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:16
2020-07-01T18:54
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
политика
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745858_0:146:3123:1903_1400x0_80_0_0_d65cf8cf8a90bc50d4bfb1226b2871b1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва, политика