В Самарской области не выявили нарушений в ходе голосования по поправкам

Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве

Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве

САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Наблюдатели не выявили нарушений в ходе голосования по поправкам к Наблюдатели не выявили нарушений в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ Самарской области , сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, в среду губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел встречу с координаторами общественных наблюдателей, работающих на участках.

"По мнению общественных наблюдателей, работа избирательной комиссии в регионе выстроена на высшем уровне… На платформе "карта нарушений" в Самарской области значатся 30 фактов, отмеченных как нарушения. На самом деле проверки показывают, что отсутствуют реальные факты нарушений порядка голосования и закона о поправке к Конституции РФ", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели передали губернатору мнение жителей региона о том, что формат семидневного голосования удобен и может применяться в дальнейшем. "Уверен, этот опыт особого режима будет тщательным образом исследован профессиональным сообществом, потому что главное – это выработка тех норм и правил, тех законов, которые принимаются обществом, абсолютным большинством граждан", - ответил Азаров.

Глава региона поблагодарил наблюдателей за работу. "От работы наблюдателей зависит не только легитимность этого голосования, но и потенциал доверия между властью и обществом, понимание, что в важнейших вопросах государственного устройства, конституционного устройства нашего государства, нашей великой России, мы вместе сможем обеспечивать устойчивое развитие нашей страны, понимание, по каким законам жить и развиваться нашему обществу", - сказал Азаров.