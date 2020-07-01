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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Самарской области не выявили нарушений в ходе голосования по поправкам
Наблюдатели не выявили нарушений в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:12
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
самарская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, самарская область, политика

В Самарской области не выявили нарушений в ходе голосования по поправкам

18:12 01.07.2020
42
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Наблюдатели не выявили нарушений в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, в среду губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел встречу с координаторами общественных наблюдателей, работающих на участках.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
"По мнению общественных наблюдателей, работа избирательной комиссии в регионе выстроена на высшем уровне… На платформе "карта нарушений" в Самарской области значатся 30 фактов, отмеченных как нарушения. На самом деле проверки показывают, что отсутствуют реальные факты нарушений порядка голосования и закона о поправке к Конституции РФ", - говорится в сообщении.
Также наблюдатели передали губернатору мнение жителей региона о том, что формат семидневного голосования удобен и может применяться в дальнейшем. "Уверен, этот опыт особого режима будет тщательным образом исследован профессиональным сообществом, потому что главное – это выработка тех норм и правил, тех законов, которые принимаются обществом, абсолютным большинством граждан", - ответил Азаров.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
Глава региона поблагодарил наблюдателей за работу. "От работы наблюдателей зависит не только легитимность этого голосования, но и потенциал доверия между властью и обществом, понимание, что в важнейших вопросах государственного устройства, конституционного устройства нашего государства, нашей великой России, мы вместе сможем обеспечивать устойчивое развитие нашей страны, понимание, по каким законам жить и развиваться нашему обществу", - сказал Азаров.
По данным пресс-службы, общественная палата Самарской области в рамках подготовки к голосованию по поправкам в середине марта подписала соглашения с 15 крупнейшими НКО по вопросам совместной работы по подготовке общественных наблюдателей. По словам председателя ОП Виктора Сойфера, всего в палату поступили заявления от более чем 10 тысяч жителей региона, заявивших о желании проследить за ходом голосования. Все они, по словам Сойфера, в ходе обучения получили методические материалы по общественному наблюдению.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

Участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

Российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин во время голосования на борту МКС
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Павел Лисицын

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Томас Тхайцук

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

Очередь возле избирательного участка №8000 в городу Сухуме в Грузии, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
© РИА Новости / Андрей Каспришин

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

Заместитель директора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев с медвежонком Дашей на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

Молодой человек голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Виталий Аньков

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

Сотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в средней школе №6 во Владивостоке
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

Курсант Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского предъявляет свой паспорт во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России во Владивостоке
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Александр Кряжев

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

Священнослужитель принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Бишкеке
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №323 в Казани
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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