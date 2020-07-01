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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573750587.html
Средняя явка на голосовании по поправкам достигла 63,32 процента
По данным на 18 часов по московскому времени, общероссийская явка на голосовании по поправкам в Конституцию составляет 63,3 процента, сообщили в Центризбиркоме. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:34
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573748762_0:106:3051:1822_1400x0_80_0_0_1ae05db6c5d9b160c949abfb112cdfbf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, политика

Средняя явка на голосовании по поправкам достигла 63,32 процента

18:11 01.07.2020 (обновлено: 18:34 01.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По данным на 18 часов по московскому времени, общероссийская явка на голосовании по поправкам в Конституцию составляет 63,3 процента, сообщили в Центризбиркоме.
По результатам обработки 5,39 процента протоколов, внесение изменений в Основной закон поддержали 69,76 процента россиян. Против проголосовали 29,23 процента.
В некоторых регионах избиратели активно приходят голосовать. Так, например, как сообщили РИА Новости в областном избиркоме, три района Самарской области показали более чем 90-процентную явку. Средний показатель по региону превысил 61 процент.
О большом числе проголосовавших также сообщили в Чечне. По информации ЦИК, республика стала одним из самых активных регионов: по данным на 15 часов по московскому времени, явка в Чечне составила почти 92 процента. Первый замруководителя администрации главы и правительства республики Джамбулат Умаров назвал эти цифры "показателем искренней любви главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и чеченского народа к своей Родине".
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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