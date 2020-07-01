Средняя явка на голосовании по поправкам достигла 63,32 процента

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По данным на 18 часов по московскому времени, общероссийская явка на голосовании по поправкам в Конституцию составляет 63,3 процента, сообщили в Центризбиркоме.
По результатам обработки 5,39 процента протоколов, внесение изменений в Основной закон поддержали 69,76 процента россиян. Против проголосовали 29,23 процента.
В некоторых регионах избиратели активно приходят голосовать. Так, например, как сообщили РИА Новости в областном избиркоме, три района Самарской области показали более чем 90-процентную явку. Средний показатель по региону превысил 61 процент.
О большом числе проголосовавших также сообщили в Чечне. По информации ЦИК, республика стала одним из самых активных регионов: по данным на 15 часов по московскому времени, явка в Чечне составила почти 92 процента. Первый замруководителя администрации главы и правительства республики Джамбулат Умаров назвал эти цифры "показателем искренней любви главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и чеченского народа к своей Родине".
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