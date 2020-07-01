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Помпео обвинил Россию в продаже оружия талибам
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия в Афганистане противостоит Штатам, и повторил обвинения в продаже стрелкового оружия талибам. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:08
россия
майк помпео
дональд трамп
министерство обороны сша
дмитрий песков
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, майк помпео, дональд трамп, министерство обороны сша, дмитрий песков, афганистан, талибан, сша, в мире

Помпео обвинил Россию в продаже оружия талибам

18:08 01.07.2020
1198
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия в Афганистане противостоит Штатам, и повторил обвинения в продаже стрелкового оружия талибам.
"Факт того, что Россия действует в Афганистане таким образом, который противостоит США, не является новым", - заявил Помпео на пресс-конференции.
"Русские продают стрелковое оружие (талибам) в течение 10 лет, что ставит под угрозу жизни американцев. Мы возражали против этого. Каждый раз, когда я встречался со своим российским коллегой, я говорил об этом: "Прекратите это", - сказал Помпео.
Россия ранее неоднократно отрицала обвинения США в продаже оружия талибам.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 15:43
Трамп рассказал, зачем выдумали историю о "сговоре" России с талибами
Госсекретарь добавил, что у России и США в Афганистане отчасти совпадают интересы, которые заключаются, в частности, в снижении террористической угрозы.
Вместе с тем он не стал подробно комментировать публикации в СМИ о том, что Россия якобы платила вознаграждения талибам за нападения на американских военных в Афганистане. Госсекретарь лишь напомнил, что на этот счет спецслужбы США сделали официальные заявления.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
30 июня, 23:53
NYT опубликовала новую статью о "сговоре" России с талибами
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Посол России в США Анатолий Антонов
30 июня, 19:27
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
564710923
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РоссияМайк ПомпеоДональд ТрампМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковАфганистанТалибанСШАВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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