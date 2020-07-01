В Северной Македонии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

БЕЛГРАД, 1 июл - РИА Новости. В Северной Македонии за сутки скончались четверо больных COVID-19, общее число умерших - 306 человек – является самым большим в регионе Западных Балкан по данным министерства здравоохранения страны.

Максимальное число жертв коронавируса за 24 часа в странах Западных Балкан с начала пандемии колебалось около 10 человек.

"Скончались четыре человека, все в Скопье. В последние 24 часа проведены 954 теста, зарегистрировано 120 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 306 человек, выявлены 6 454 зараженных", - сообщил минздрав страны в среду.

С числом умерших от инфекции свыше 300 человек Северная Македония является лидером региона по числу жертв пандемии. При этом власти страны открыли международные аэропорты в Скопье и Охриде 1 июля. Министр здравоохранения Венко Филипче заявлял, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.

Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за пандемии COVID-19, который несколько раз продлевало. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.