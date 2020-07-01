Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573750357.html
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:45
аннегрет крамп-карренбауэр
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153951/57/1539515783_109:0:2303:1234_1400x0_80_0_0_00b08803abd3195d2c45cb9bba807987.jpg
https://ria.ru/20191030/1560396779.html
https://ria.ru/20200622/1573311110.html
https://ria.ru/20200221/1565050138.html
во как их там "пришельцы" достали - даже спецназ нервничает и не подчиняется
57
Прям таки прет мультикультурой
26
9
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153951/57/1539515783_109:0:2303:1234_1400x0_80_0_0_00b08803abd3195d2c45cb9bba807987.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153951/57/1539515783_384:0:2029:1234_1400x0_80_0_0_3ff1291255fbb9e63d994e5134a76a0d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153951/57/1539515783_589:0:1823:1234_1400x0_80_0_0_73c635658630f91002d4e82889a46ae8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аннегрет крамп-карренбауэр, германия, в мире

В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений

18:04 01.07.2020 (обновлено: 21:45 01.07.2020)
11193
© AP Photo / Michael SohnГенеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 1 июл — РИА Новости. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
"Подавляющее большинство из вас (служащих и работников бундесвера. — Прим. ред.) придерживались и придерживаетесь убежденно ценностей нашего Основного закона и защищаете его. Вопреки этому в KSK бундесвера участились с апреля 2017 года подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную верность конституции. Специальным силам особенно важно иметь твердое доверие не только политического и военного руководства, но также парламента как его работодателя и общества в целом. Этому основополагающему доверию последовательно угрожают подозрения на правый экстремизм в KSK", — заявила министр на пресс-конференции в среду.
Хорст Зеехофер. Архивное фото
30 октября 2019, 14:55
Кабмин Германии принял пакет мер для противодействия правому экстремизму
Она отметила, что ранее во время обысков у одного из служащих KSK обнаружили внушительные объемы боеприпасов, взрывчатки, оружия и антиконституционных материалов. Так, по ее словам, следователи не могут установить, куда были направлены, как использованы или где хранятся 37 тысяч боеприпасов, а также 62 килограмма взрывчатки. Из-за этой находки поручено провести полную инвентаризацию не только вооружения, но и средств коммуникации и других средств.
На этом фоне была создана рабочая группа под управлением генерального инспектора бундесвера, которая занялась анализом правоэкстремистских тенденций в KSK с целью выработать предложения, как "на корню пресекать" правый экстремизм в подразделении. Так, один из офицеров отряда в письме Минобороны указал на недостатки в подготовке и культуре обращения в KSK. Тридцатого июня рабочая группа представила свой доклад.
"Отряд спецназначения демонстрировал высочайшие результаты во всех заданиях начиная с 1998 года. Однако анализ текущих событий и правоэкстремистских случаев четко показал, что KSK, по крайней мере частично, в последние годы стал слишком самостоятельным, что стало результатом нездорового понимания элитарности отдельных руководителей. В результате возникли круги в KSK, в которых развилась атмосфера "токсичного лидерства", экстремистские тенденции и небрежного обращения с материалами и боеприпасами, что никаким образом не соответствует действующим правилам бундесвера. Вторая рота сил отряда расформирована. В ней в апреле 2017-го можно было наблюдать "торжество" правоэкстремистского поведения, который частично и до сегодняшнего дня покрывался из ложно понятой корпоративной солидарности. Расформирование посылает четкий сигнал", — заявила министр.
Полиция рядом с магазином, разрушенным во время беспорядков в Штутгарте
22 июня, 15:41
Кабмин Германии выразил поддержку полиции после беспорядков в Штутгарте
Рабочая группа бундесвера продолжит деятельность и будет вырабатывать меры по реформированию структуры с целью искоренить правоэкстремистские настроения. По словам министра, "рабочая группа имеет полную свободу для выполнения своей работы". Среди предложений по исправлению культуры "исключительности" — ротация руководства между разными подразделениями отряда. Также министр отметила, что большая ответственность возлагается на самих служащих KSK, чтобы они открыто заявляли о недочетах в структуре, функционировании, в подготовке служащих.
"KSK не может оставаться в том виде, в котором существует сейчас. Подразделение нужно лучше интегрировать в бундесвер. KSK получает от нас время, чтобы нажать кнопку "перезагрузка". Международные операции прекращаются. Задачи KSK по возможности берут на себя другие подразделения. Хочу подчеркнуть. Это не наказание KSK, это шанс на исправление. Скоро предстоит юбилей, к которому KSK может стать лучше. Нужно гарантировать верность конституции, особенно третьей статье (равенство всех перед законом и запрет какой-либо дискриминации. — Прим. ред.)", — заявила министр.
Отряд спецназначения (Kommando Spezialkräfte, KSK) был создан в 1996 году. В задачи KSK входит проведение специальных операций, которые не в состоянии проводить другие подразделения бундесвера, например освобождение немецких граждан из заложников в кризисных или военных зонах, спецразведка. Для того чтобы попасть на службу в KSK, необходимо пройти трехлетнюю подготовку.
Цветы и свечи находятся возле кальянной в городе Ханау, где произошла стрельба. 20 февраля 2020
21 февраля, 12:35
В МВД Германии назвали стрельбу в Ханау терактом правого экстремиста
21120132543
Обсудить 9
Аннегрет Крамп-КарренбауэрГерманияВ мире
Популярные комментарии
во как их там "пришельцы" достали - даже спецназ нервничает и не подчиняется
1 июля, 18:08
УКУра Конституции России
4890000
Прям таки прет мультикультурой
1 июля, 18:06
Не Совок
16100000
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Тьерри Мариани
Европейский депутат раскритиковал заявления СМИ о "военных в Крыму"
Петр Порошенко
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Грозный
СМИ: чеченская диаспора подала десятки жалоб на мэра Ниццы
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
В Крыму ответили на заявление Украины о признании голосования
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
Протестующие в Вашингтоне
РПЦ: движение Black Lives Matter приобретает антихристианский характер
Протесты в Гонконге на фоне принятия закона о национальной безопасности
Китай против США: вызов принят
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко
Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Строительство газопровода Северный поток-2
Меркель отреагировала на возможные санкции по "Северному потоку — 2"
Работа информационного центра ЦИК России
Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортаж
Наручники
Жена обвиненного в изнасиловании дочери рассказала о событиях того дня
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обвинил Россию в продаже оружия талибам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
Лента новостейМолния