Пашинян рассказал о тяжелых пациентах с коронавирусом в Армении

ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Состояние свыше 650 пациентов с выявленным коронавирусом в Состояние свыше 650 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении тяжелое или крайне тяжелое, заявил в среду премьер–министр страны Никол Пашинян

"На данный момент у нас есть 10, 9 тысячи "активных" пациентов с коронавирусом, 2 106 из них находятся в больничных условиях. Состояние 536 тяжелое, 117 - крайне тяжелое. Пневмония диагностирована у 1730 пациентов", - отметил Пашинян.

Кроме того, по его словам, если за первые пять месяцев 2020 года уровень общей смертности в стране был ниже по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, то июне нынешнего года к прошлогоднему июню этот показатель вырос примерно на 30%.

"Конечно, изменение статистики не полностью обусловлено коронавирусом, но ситуация с COVID-19 существенно влияет на этот фактор (смертности - ред)", - отметил премьер.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на среду, выявлены свыше 26 тысяч случаев заражения, 14,6 тысячи пациентов вылечились, 453 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.