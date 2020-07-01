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Распространение нового коронавируса
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Пашинян рассказал о тяжелых пациентах с коронавирусом в Армении
Состояние свыше 650 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении тяжелое или крайне тяжелое, заявил в среду премьер–министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
армения
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян рассказал о тяжелых пациентах с коронавирусом в Армении

17:56 01.07.2020
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Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Состояние свыше 650 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении тяжелое или крайне тяжелое, заявил в среду премьер–министр страны Никол Пашинян.
"На данный момент у нас есть 10, 9 тысячи "активных" пациентов с коронавирусом, 2 106 из них находятся в больничных условиях. Состояние 536 тяжелое, 117 - крайне тяжелое. Пневмония диагностирована у 1730 пациентов", - отметил Пашинян.
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Кроме того, по его словам, если за первые пять месяцев 2020 года уровень общей смертности в стране был ниже по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, то июне нынешнего года к прошлогоднему июню этот показатель вырос примерно на 30%.
"Конечно, изменение статистики не полностью обусловлено коронавирусом, но ситуация с COVID-19 существенно влияет на этот фактор (смертности - ред)", - отметил премьер.
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В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на среду, выявлены свыше 26 тысяч случаев заражения, 14,6 тысячи пациентов вылечились, 453 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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