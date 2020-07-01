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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573749997.html
Избирком рассказал о ходе голосования по поправкам в Сирии
Голосование по поправкам к Конституции России началось в Дамаске в 8.00 (совпадает с московским) в здании посольства РФ согласно штатному расписанию и на данный РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:54
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
сирия
в мире
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, конституция рф, сирия, в мире

Избирком рассказал о ходе голосования по поправкам в Сирии

17:54 01.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Голосование по поправкам к Конституции России началось в Дамаске в 8.00 (совпадает с московским) в здании посольства РФ согласно штатному расписанию и на данный момент проходит без происшествий и жалоб, рассказал РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии, старший советник Эльдар Курбанов.
"Сегодня, 1 июля, в посольстве России в Дамаске проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В нем принимают участие российские граждане, постоянно проживающие на территории Сирии, находящиеся здесь в командировках и с краткосрочными визитами, а также военнослужащие РФ, несущие службу в САР", - сказал Курбанов.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
"Все идет нормально, без жалоб и происшествий", - добавил дипломат.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФСирияВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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