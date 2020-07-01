Избирком рассказал о ходе голосования по поправкам в Сирии

БЕЙРУТ, 1 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Голосование по поправкам к Конституции России началось в Дамаске в 8.00 (совпадает с московским) в здании посольства РФ согласно штатному расписанию и на данный момент проходит без происшествий и жалоб, рассказал РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии, старший советник Эльдар Курбанов.
"Сегодня, 1 июля, в посольстве России в Дамаске проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В нем принимают участие российские граждане, постоянно проживающие на территории Сирии, находящиеся здесь в командировках и с краткосрочными визитами, а также военнослужащие РФ, несущие службу в САР", - сказал Курбанов.
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"Все идет нормально, без жалоб и происшествий", - добавил дипломат.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.