https://ria.ru/20200701/1573749768.html
В Новосибирской области 71,34% жителей поддержали поправки в Конституцию
За поправки к конституции проголосовали 71,34% жителей Новосибирской области, против - 28,04%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:51
2020-07-01T18:03
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
новосибирская область
политика
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https://ria.ru/20200622/1573263887.html
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, новосибирская область, политика