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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Белоруссии около семи тысяч россиян проголосовали по поправкам
Около семи тысяч российских граждан проголосовали по поправкам в конституцию на избирательных участках в Белоруссии, число может еще возрасти, сообщил посол РФ... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:50
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий мезенцев
владимир путин
москва
минск
белоруссия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, дмитрий мезенцев, владимир путин, москва, минск, белоруссия, политика

В Белоруссии около семи тысяч россиян проголосовали по поправкам

17:50 01.07.2020
181
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбиратели на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Избиратели на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Избиратели на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Около семи тысяч российских граждан проголосовали по поправкам в конституцию на избирательных участках в Белоруссии, число может еще возрасти, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Что касается числа людей, которое уже проголосовало, это около семи тысяч человек сегодня. Я думаю, что их будет больше. Очередь на избирательный участок в посольстве есть, может нехорошо, что есть очередь, но куда было бы хуже, если бы ее просто не было", - отметил российский посол в ходе онлайн-интервью.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
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По голосованию по поправкам в конституцию, по его словам, "отошли от схемы, при которой участки должны быть только в генконсульстве в Бресте и в посольстве России в Минске".
"У нас участки в Могилеве, в Гомеле, два участка в Островце, и проголосовали военнослужащие ряда тех подразделений, которые находятся на территории Республики Беларусь и обеспечивают ту систему коллективной безопасности, в том числе интегрированную в формат ОДКБ", - отметил дипломат.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий МезенцевВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияПолитика
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