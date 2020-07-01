В Белоруссии около семи тысяч россиян проголосовали по поправкам

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Около семи тысяч российских граждан проголосовали по поправкам в конституцию на избирательных участках в Белоруссии, число может еще возрасти, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Что касается числа людей, которое уже проголосовало, это около семи тысяч человек сегодня. Я думаю, что их будет больше. Очередь на избирательный участок в посольстве есть, может нехорошо, что есть очередь, но куда было бы хуже, если бы ее просто не было", - отметил российский посол в ходе онлайн-интервью.
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По голосованию по поправкам в конституцию, по его словам, "отошли от схемы, при которой участки должны быть только в генконсульстве в Бресте и в посольстве России в Минске".
"У нас участки в Могилеве, в Гомеле, два участка в Островце, и проголосовали военнослужащие ряда тех подразделений, которые находятся на территории Республики Беларусь и обеспечивают ту систему коллективной безопасности, в том числе интегрированную в формат ОДКБ", - отметил дипломат.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.