В Белоруссии около семи тысяч россиян проголосовали по поправкам

"Что касается числа людей, которое уже проголосовало, это около семи тысяч человек сегодня. Я думаю, что их будет больше. Очередь на избирательный участок в посольстве есть, может нехорошо, что есть очередь, но куда было бы хуже, если бы ее просто не было", - отметил российский посол в ходе онлайн-интервью.