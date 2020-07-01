Собянин счел вторую волну коронавируса в Москве маловероятной

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вторая волна эпидемии коронавируса в столице маловероятна, могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
"Три месяца такого (роста заболеваний не было), эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", - сказал Собянин в ходе общения с жителями в парке "Филатов луг" в новой Москве.
Ранее в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки, зафиксированное с 6 апреля, когда сообщалось о 591 заразившемся. При этом в столице зафиксирован один из наименьших темпов распространения инфекции в стране - 0,3%.
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