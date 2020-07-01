Собянин счел вторую волну коронавируса в Москве маловероятной

"Три месяца такого (роста заболеваний не было), эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", - сказал Собянин в ходе общения с жителями в парке "Филатов луг" в новой Москве.