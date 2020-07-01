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Собянин счел вторую волну коронавируса в Москве маловероятной
Вторая волна эпидемии коронавируса в столице маловероятна, могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию, сообщил в среду мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин счел вторую волну коронавируса в Москве маловероятной

17:49 01.07.2020 (обновлено: 18:09 01.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры станции метро "Арбатская" в Москве
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вторая волна эпидемии коронавируса в столице маловероятна, могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
"Три месяца такого (роста заболеваний не было), эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", - сказал Собянин в ходе общения с жителями в парке "Филатов луг" в новой Москве.
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Ранее в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки, зафиксированное с 6 апреля, когда сообщалось о 591 заразившемся. При этом в столице зафиксирован один из наименьших темпов распространения инфекции в стране - 0,3%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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