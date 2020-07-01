Собянин надеется, что вакцина от COVID-19 появится в сентябре

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в сентябре появится вакцина от коронавируса.
"В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году все сделать", - сказал Собянин в ходе общения с жителями в парке "Филатов луг" в новой Москве.
Ранее в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки, зафиксированное с 6 апреля, когда сообщалось о 591 заразившемся. При этом в столице зафиксирован один из наименьших темпов распространения инфекции в стране - 0,3%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.