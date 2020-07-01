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Собянин надеется, что вакцина от COVID-19 появится в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в сентябре появится вакцина от коронавируса. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:48
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин надеется, что вакцина от COVID-19 появится в сентябре

17:48 01.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в сентябре появится вакцина от коронавируса.
"В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины, будут гарантии тогда в следующем году все сделать", - сказал Собянин в ходе общения с жителями в парке "Филатов луг" в новой Москве.
Ранее в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки, зафиксированное с 6 апреля, когда сообщалось о 591 заразившемся. При этом в столице зафиксирован один из наименьших темпов распространения инфекции в стране - 0,3%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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