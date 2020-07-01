Почти 60% избирателей Чувашии проголосовали по поправкам

"По данным на 15.00 в Чувашии проголосовало 59,64% избирателей", - говорится в сообщении со ссылкой на данные ЦИК региона. Набольшая активность избирателей зафиксирована в Яльчикском районе, где явка составила 95,19%, и Красноармейском районе (явка 94,14%).

На выборах президента России в марте 2018 года явка по Чувашии составила 76,22%. Явка на выборы в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 59,5%.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.