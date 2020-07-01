https://ria.ru/20200701/1573749215.html
Европейский депутат раскритиковал заявления СМИ о "военных в Крыму"
Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что в Крыму больше шансов получить солнечный удар, чем... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:44
2020-07-01T23:46
россия
европарламент
тьерри мариани
республика крым
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европарламент, тьерри мариани, республика крым, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости.
Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани
заявил, что в Крыму
больше шансов получить солнечный удар, чем встретить военных, о которых говорят в западных СМИ.
Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.
"Европа до сих пор не хочет признать волю крымского народа в 2014 году выйти из состава Украины и войти в состав России. Многие мои коллеги считают, что это оккупированная территория, что здесь множество военных. Я их приглашаю приехать и говорю, что у вас больше шансов получить солнечный удар, чем встретить какого-то военного", — сказал журналистам Мариани.
По его словам, в западных СМИ развернута целая кампания по распространению фейковых новостей о Крыме.
"Распространяются ложные информационные сообщения, что Крым — это якобы оккупированная и захваченная территория. Мы говорим нашим коллегам: приезжаете и посмотрите, оккупированная это территория или это все совсем не так", — подчеркнул политик.