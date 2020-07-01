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Европейский депутат раскритиковал заявления СМИ о "военных в Крыму"
Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что в Крыму больше шансов получить солнечный удар, чем... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:46
россия
европарламент
тьерри мариани
республика крым
в мире
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россия, европарламент, тьерри мариани, республика крым, в мире

Европейский депутат раскритиковал заявления СМИ о "военных в Крыму"

17:44 01.07.2020 (обновлено: 23:46 01.07.2020)
4341
© РИА Новости / Максим БлиновТьерри Мариани
Тьерри Мариани
© РИА Новости / Максим Блинов
Тьерри Мариани. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что в Крыму больше шансов получить солнечный удар, чем встретить военных, о которых говорят в западных СМИ.
Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.
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"Европа до сих пор не хочет признать волю крымского народа в 2014 году выйти из состава Украины и войти в состав России. Многие мои коллеги считают, что это оккупированная территория, что здесь множество военных. Я их приглашаю приехать и говорю, что у вас больше шансов получить солнечный удар, чем встретить какого-то военного", — сказал журналистам Мариани.
По его словам, в западных СМИ развернута целая кампания по распространению фейковых новостей о Крыме.
"Распространяются ложные информационные сообщения, что Крым — это якобы оккупированная и захваченная территория. Мы говорим нашим коллегам: приезжаете и посмотрите, оккупированная это территория или это все совсем не так", — подчеркнул политик.
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РоссияЕвропарламентТьерри МарианиРеспублика КрымВ мире
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