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В Красногорске ликвидировали открытое горение в ангаре
Открытое горение в ангаре в Красногорске полностью ликвидировано, проводится проливка сгоревших конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, происшествия

В Красногорске ликвидировали открытое горение в ангаре

17:41 01.07.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Красногорске
Пожар в Красногорске
© Фото : МЧС России
Пожар в Красногорске
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Открытое горение в ангаре в Красногорске полностью ликвидировано, проводится проливка сгоревших конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 17.05 объявлена ликвидация открытого горения ангара в Красногорске. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
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