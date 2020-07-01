В ЖК "Новинки Smart Sity" под Нижним Новгородом сдали еще два дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Еще два дома сдали в эксплуатацию в среду в проблемном жилом комплексе "Новинки Smart City" под Еще два дома сдали в эксплуатацию в среду в проблемном жилом комплексе "Новинки Smart City" под Нижним Новгородом , сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство ЖК "Новинки Smart City" в марте 2014 года начал застройщик "Квартстрой Центр". В марте 2018 года застройщик самого крупного долгостроя Нижегородской области был признан банкротом. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек. В конце мая фонд "Спецпроекты фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" возобновил работы вместо обанкротившейся компании. Первые 4 дома ЖК "Новинки Smart City" ввели в эксплуатацию в октябре 2019 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрел квартиры в двух сданных 1 июля домах и пообщался с дольщиками.

"Вводом этих двух домов мы восстановили права 126 человек, вложивших средства в строительство жилого комплекса. Ранее в 2019 году благодаря вводу в эксплуатацию четырех домов были восстановлены права 246 человек", - цитирует пресс-служба кабмина слова Никитина.

"Пообщался с новоселами, которые сегодня впервые увидели свои квартиры. Все довольны. По доброй традиции, многие в первую очередь пустят в дом кошку. Искренне желаю, чтобы в новых домах у людей все складывалось благополучно. В 2020 году, с учетом уже введенных в эксплуатацию домов, мы планируем достроить еще 11 домов в этом жилом комплексе", - отметил он.

В ближайшее время начнут заселение жители еще двух домов, в которых в общей сложности 104 квартиры. Кроме того, продолжается достройка еще двух домов, в них уже проведены все внутренние инженерные коммуникации, заканчиваются фасадные работы, началась внутренняя отделка и монтаж лифтов. Эти дома планируется сдать в эксплуатацию в августе.

Губернатор Нижегородской области осмотрел строительные площадки детского сада на 320 мест и школы на 1,5 тысячи мест. Возведение социальных объектов ведется в рамках федеральной программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Стройка уже началась: вы можете видеть, как идут работы. Появление в этой части города современного детсада и школы, по сути, позволит решить проблемы жителей нескольких населенных пунктов - Новинок, Окского берега и, возможно, даже иных прилегающих территорий", - добавил Никитин.