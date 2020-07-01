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Нижегородская область
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В ЖК "Новинки Smart Sity" под Нижним Новгородом сдали еще два дома
Еще два дома сдали в эксплуатацию в среду в проблемном жилом комплексе "Новинки Smart City" под Нижним Новгородом, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:41
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
общество
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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество

В ЖК "Новинки Smart Sity" под Нижним Новгородом сдали еще два дома

17:41 01.07.2020
60
© Фото : группа "ЖК Новинки Smart City г. Нижний Новгород" во ВКонтактеДом от ЖК Новинки Smart City в Нижнем Новгороде
Дом от ЖК Новинки Smart City в Нижнем Новгороде
© Фото : группа "ЖК Новинки Smart City г. Нижний Новгород" во ВКонтакте
Дом от ЖК Новинки Smart City в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Еще два дома сдали в эксплуатацию в среду в проблемном жилом комплексе "Новинки Smart City" под Нижним Новгородом, сообщает пресс-служба правительства региона.
Строительство ЖК "Новинки Smart City" в марте 2014 года начал застройщик "Квартстрой Центр". В марте 2018 года застройщик самого крупного долгостроя Нижегородской области был признан банкротом. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек. В конце мая фонд "Спецпроекты фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" возобновил работы вместо обанкротившейся компании. Первые 4 дома ЖК "Новинки Smart City" ввели в эксплуатацию в октябре 2019 года.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрел квартиры в двух сданных 1 июля домах и пообщался с дольщиками.
"Вводом этих двух домов мы восстановили права 126 человек, вложивших средства в строительство жилого комплекса. Ранее в 2019 году благодаря вводу в эксплуатацию четырех домов были восстановлены права 246 человек", - цитирует пресс-служба кабмина слова Никитина.
"Пообщался с новоселами, которые сегодня впервые увидели свои квартиры. Все довольны. По доброй традиции, многие в первую очередь пустят в дом кошку. Искренне желаю, чтобы в новых домах у людей все складывалось благополучно. В 2020 году, с учетом уже введенных в эксплуатацию домов, мы планируем достроить еще 11 домов в этом жилом комплексе", - отметил он.
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В ближайшее время начнут заселение жители еще двух домов, в которых в общей сложности 104 квартиры. Кроме того, продолжается достройка еще двух домов, в них уже проведены все внутренние инженерные коммуникации, заканчиваются фасадные работы, началась внутренняя отделка и монтаж лифтов. Эти дома планируется сдать в эксплуатацию в августе.
Губернатор Нижегородской области осмотрел строительные площадки детского сада на 320 мест и школы на 1,5 тысячи мест. Возведение социальных объектов ведется в рамках федеральной программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда".
"Стройка уже началась: вы можете видеть, как идут работы. Появление в этой части города современного детсада и школы, по сути, позволит решить проблемы жителей нескольких населенных пунктов - Новинок, Окского берега и, возможно, даже иных прилегающих территорий", - добавил Никитин.
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Ранее сообщалось, что жилой комплекс "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых в стране и в Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Права всех 1,8 тысячи дольщиков будут восстановлены в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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