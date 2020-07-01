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Российский посол назвал сроки открытия границы с Белоруссией
Ограничения взаимного въезда и выезда граждан РФ и Белоруссии, введенные из-за COVID-19, могут быть сняты летом этого года, заявил в онлайн-интервью журналистам РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:55
дмитрий мезенцев
владимир семашко
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
минск
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий мезенцев, владимир семашко, коронавирус covid-19, россия, минск, белоруссия, в мире

Российский посол назвал сроки открытия границы с Белоруссией

17:37 01.07.2020 (обновлено: 17:55 01.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Ограничения взаимного въезда и выезда граждан РФ и Белоруссии, введенные из-за COVID-19, могут быть сняты летом этого года, заявил в онлайн-интервью журналистам посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля - начале августа.
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"Конечно, будем верить, что посол Владимир Ильич Семашко, возможно, не ошибся, ну а даже если ошибся, будем верить, что перемещения без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу дружбы возобновятся как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом, летом этого года", - заявил он.
При этом посол подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны даже невольно оказывать давление в этом вопросе на главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребонадзор.
"На самом деле убежден в том, что вирусологи и санитарные врачи должны определять ту информацию, которая ляжет как основа для введения послаблений для того, чтобы режим перемещения через границу был более комфортным для людей", - заявил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДмитрий МезенцевВладимир СемашкоКоронавирус COVID-19РоссияМинскБелоруссияВ мире
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