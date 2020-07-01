Российский посол назвал сроки открытия границы с Белоруссией

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Ограничения взаимного въезда и выезда граждан РФ и Дмитрий Мезенцев. Ограничения взаимного въезда и выезда граждан РФ и Белоруссии , введенные из-за COVID-19, могут быть сняты летом этого года, заявил в онлайн-интервью журналистам посол России в Минске

Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля - начале августа.

"Конечно, будем верить, что посол Владимир Ильич Семашко, возможно, не ошибся, ну а даже если ошибся, будем верить, что перемещения без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу дружбы возобновятся как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом, летом этого года", - заявил он.

При этом посол подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны даже невольно оказывать давление в этом вопросе на главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребонадзор.

"На самом деле убежден в том, что вирусологи и санитарные врачи должны определять ту информацию, которая ляжет как основа для введения послаблений для того, чтобы режим перемещения через границу был более комфортным для людей", - заявил он.