https://ria.ru/20200701/1573748942.html
Российский посол назвал сроки открытия границы с Белоруссией
Ограничения взаимного въезда и выезда граждан РФ и Белоруссии, введенные из-за COVID-19, могут быть сняты летом этого года, заявил в онлайн-интервью журналистам РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:37
2020-07-01T17:55
дмитрий мезенцев
владимир семашко
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
минск
белоруссия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий мезенцев, владимир семашко, коронавирус covid-19, россия, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости.
Ограничения взаимного въезда и выезда граждан РФ и Белоруссии
, введенные из-за COVID-19, могут быть сняты летом этого года, заявил в онлайн-интервью журналистам посол России в Минске Дмитрий Мезенцев
.
Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко
заявил, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля - начале августа.
"Конечно, будем верить, что посол Владимир Ильич Семашко, возможно, не ошибся, ну а даже если ошибся, будем верить, что перемещения без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу дружбы возобновятся как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом, летом этого года", - заявил он.
При этом посол подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны даже невольно оказывать давление в этом вопросе на главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребонадзор.
"На самом деле убежден в том, что вирусологи и санитарные врачи должны определять ту информацию, которая ляжет как основа для введения послаблений для того, чтобы режим перемещения через границу был более комфортным для людей", - заявил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.