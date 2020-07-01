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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Египте более 700 россиян проголосовали по поправкам к Конституции
Свыше 700 российских граждан, проживающих в Египте, проголосовали по поправкам к Конституции РФ к 16.00 по каирскому времени (17.00 мск), рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:34
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
египет
в мире
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РИА Новости
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353
60
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россия, конституция рф, египет, в мире

В Египте более 700 россиян проголосовали по поправкам к Конституции

17:34 01.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
КАИР, 1 июл - РИА Новости. Свыше 700 российских граждан, проживающих в Египте, проголосовали по поправкам к Конституции РФ к 16.00 по каирскому времени (17.00 мск), рассказал РИА Новости пресс-атташе посольства в Каире Федор Замуруев.
По словам дипломата, проживающие в Египте российские граждане голосуют на трех участках - в посольстве РФ в Каире и генконсульствах России в Александрии и Хургаде. Также, отметил он, возможность проголосовать была и у россиян, проживающих в курортном Шарм-эш-Шейхе, там сотрудники дипломатического представительства организовали передвижной участок.
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"Явка на среднем уровне. Нужно учитывать, что большое количество российских граждан покинули Египет на вывозных рейсах. На данный момент на участках, по моим данным, проголосовали свыше 700 человек", - сказал Замуруев.
Голосование, по словам дипломата, также было организовано для сотрудников Росатома, которые участвуют в подготовке к строительству АЭС "эд-Дабаа".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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