В Египте более 700 россиян проголосовали по поправкам к Конституции

По словам дипломата, проживающие в Египте российские граждане голосуют на трех участках - в посольстве РФ в Каире и генконсульствах России в Александрии и Хургаде. Также, отметил он, возможность проголосовать была и у россиян, проживающих в курортном Шарм-эш-Шейхе, там сотрудники дипломатического представительства организовали передвижной участок.
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"Явка на среднем уровне. Нужно учитывать, что большое количество российских граждан покинули Египет на вывозных рейсах. На данный момент на участках, по моим данным, проголосовали свыше 700 человек", - сказал Замуруев.
Голосование, по словам дипломата, также было организовано для сотрудников Росатома, которые участвуют в подготовке к строительству АЭС "эд-Дабаа".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
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