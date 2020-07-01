Помпео прокомментировал возможность приглашения России на саммит G7

"Что касается России и G7. Когда они (РФ – ред.) были в ней (в группе – ред.), - они приносили проблемы, сейчас они вне ее – они продолжают представлять для нас риск. Мы должны разговаривать с русскими. Президент (США) решает, какие гости приедут на саммит, это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией", - сказал Помпео на пресс-конференции.