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Помпео прокомментировал возможность приглашения России на саммит G7
Госсекретарь Майк Помпео считает, что с Россией необходимо чаще взаимодействовать, но решение о приглашении Москвы на саммит G7 должен принять президент США... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:46
россия
майк помпео
g7
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, майк помпео, g7, дональд трамп, сша, в мире

Помпео прокомментировал возможность приглашения России на саммит G7

17:34 01.07.2020 (обновлено: 17:46 01.07.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео считает, что с Россией необходимо чаще взаимодействовать, но решение о приглашении Москвы на саммит G7 должен принять президент США Дональд Трамп.
"Что касается России и G7. Когда они (РФ – ред.) были в ней (в группе – ред.), - они приносили проблемы, сейчас они вне ее – они продолжают представлять для нас риск. Мы должны разговаривать с русскими. Президент (США) решает, какие гости приедут на саммит, это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией", - сказал Помпео на пресс-конференции.
В качестве примера он привел недавние переговоры США и РФ в Вене по стратегической стабильности.
Саммит G7 в этом году пройдет в США. Россия не участвует в работе группы с 2014 года.
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
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