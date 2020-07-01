Европейский депутат сравнила организацию голосования в России и Франции

Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве

Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Депутат Европарламента Элен Лапорт отметила высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию РФ , в том числе с санитарной точки зрения.

"Сейчас во Франции завершился второй тур муниципальных выборов, и, сравнивая эти выборы, я могу сказать, что голосование здесь (в России) соответствует всем демократическим требованиям... Право голосования предоставлено абсолютно всем, даже инвалиды могут голосовать у себя дома и те, кто не может добраться до избирательных участков", - сказала Лапорт на брифинге в Общественной палате РФ.

Она также отметила увеличенный срок голосования в семь дней. "Это благоприятствует соблюдению всех мер безопасности в нынешних условиях", - добавила она.

"Стоит отдельно отметить санитарные нормы, которые соблюдаются на избирательных участках - все организовано так, чтобы обеспечить все нормы безопасности", - заявила наблюдатель. Депутат отметила, что участки обеспечены санитайзерами, масками и перчатками, на них соблюдается социальная дистанция.