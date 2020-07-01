Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573748608.html
Российский астроном-любитель рассказал, как открыл неизвестную туманность
Российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, а теперь не известную ранее туманность, рассказал РИА... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:31
россия
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155860/77/1558607734_0:0:844:475_1400x0_80_0_0_d5f167f06402ea3a996906e9452e518c.jpg
https://ria.ru/20200227/1565279954.html
https://ria.ru/20200420/1570307710.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155860/77/1558607734_0:0:844:475_1400x0_80_0_0_d5f167f06402ea3a996906e9452e518c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155860/77/1558607734_153:0:798:484_1400x0_80_0_0_b5baebe6adb9fb908ad90ba30d6664bc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155860/77/1558607734_233:0:717:484_1400x0_80_0_0_1b340dbf562b823229ed6d806b7b1aa9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука

Российский астроном-любитель рассказал, как открыл неизвестную туманность

17:31 01.07.2020
1964
© предоставлено Геннадием БорисовымТелескоп астронома Геннадия Борисова
Телескоп астронома Геннадия Борисова
© предоставлено Геннадием Борисовым
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, а теперь не известную ранее туманность, рассказал РИА Новости, как сделал открытие.
"Мне пока трудно судить о важности открытия новой туманности. Могу точно сказать, это это бывает крайне редко. Лично я даже не помню таких, но я в этой теме не профессионал. Туманности часто бывают с переменным блеском или появляются после взрыва сверхновой. ​А здесь ее не было, и вдруг она появилась", - рассказал Борисов.
Плaнeтapнaя тумaннocть CVMP 1
27 февраля, 14:31РИА Наука
Астрономы сделали фото самой красивой планетарной туманности
По его словам, теперь профессиональные астрономы планируют наблюдения этой туманности на крупных телескопах. После подтверждения открытия можно будет говорить насколько это редкое событие и что это за объект.
Также Борисов рассказал, что обнаружил туманность на том же телескопе, с помощью которого в прошлом году разглядел на небе первую межзвездную комету. И в этот раз он тоже искал кометы. "Да, я наблюдал на своем 65-см телескопе, на котором открыл межзвездную комету. ​Наблюдал, как всегда, по своей программе поиска комет", - сказал Борисов.
Названия у кометы пока нет. "Я не знаю, как ее назовут. Наверное, есть какие-то международные правила по названию таких объектов", - рассказал астроном.
Комета 2I/Borisov
20 апреля, 18:01РИА Наука
Астрономы раскрыли необычный состав кометы Борисова
1913001
Обсудить 0
РоссияКосмос - РИА Наука
Рекомендуем
Выход в открытый космос астронавтов NASA Криса Кэссиди и Роберта Бенкена
Астронавты Кэссиди и Бенкен вышли в открытый космос
Ракета-носитель Протон-К с российским спутником военного назначения Космос стартует с космодрома Байконур
"Роскосмос" назвал дату единственного в 2020 году старта ракеты "Протон"
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео прокомментировал возможность приглашения России на саммит G7
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко
Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции
Девушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Японии разрабатывают устройства для общения людей и животных
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в «Как вы это делаете?»
Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в "Как вы это делаете?"
Земля с орбиты Международной космической станции
Российский космонавт рассказал, как его поразил вид на Землю с орбиты
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии
Петр Порошенко
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Европейский депутат сравнила организацию голосования в России и Франции
Грозный
СМИ: чеченская диаспора подала десятки жалоб на мэра Ниццы
Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
Ржевский мемориал вновь возвращает миру память о советском солдате
Страны мира. Бразилия
В Бразилии из-за непогоды погибли семь человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Лента новостейМолния