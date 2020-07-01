Российский астроном-любитель рассказал, как открыл неизвестную туманность

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, а теперь не известную ранее туманность, рассказал РИА Новости, как сделал открытие.

"Мне пока трудно судить о важности открытия новой туманности. Могу точно сказать, это это бывает крайне редко. Лично я даже не помню таких, но я в этой теме не профессионал. Туманности часто бывают с переменным блеском или появляются после взрыва сверхновой. ​А здесь ее не было, и вдруг она появилась", - рассказал Борисов.

По его словам, теперь профессиональные астрономы планируют наблюдения этой туманности на крупных телескопах. После подтверждения открытия можно будет говорить насколько это редкое событие и что это за объект.

Также Борисов рассказал, что обнаружил туманность на том же телескопе, с помощью которого в прошлом году разглядел на небе первую межзвездную комету. И в этот раз он тоже искал кометы. "Да, я наблюдал на своем 65-см телескопе, на котором открыл межзвездную комету. ​Наблюдал, как всегда, по своей программе поиска комет", - сказал Борисов.