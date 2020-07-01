Вдова Виктора Проскурина назвала дату прощания с актером

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом РСФСР, актером Виктором Проскуриным, по предварительным данным, может пройти 4 июля, планируется запросить разрешение московских властей на публичное прощание, сообщила в среду РИА Новости вдова артиста Ирина Хонда.
Звезда фильмов "Большая перемена" и "Выйти замуж за капитана" Проскурин скончался во вторник на 69-м году жизни. По словам вдовы, смерть наступила из-за приступа обструкции легких. "В этот раз не справился", - сказала она.
"Завтра к вечеру будет понятно. Ориентировочно - в субботу. Сейчас я только возвращаюсь в Москву, буду решать этот вопрос. Планирую попросить государство, московских властей о том, чтобы они разрешили провести публичное прощание", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, возможно, прощание пройдет в Доме кино, однако это пока остается под вопросом.
"Думаю, все получится, потому что пока резонанс очень хороший, все хотят помочь, возможно, получится провести прощание с соблюдением мер социальной дистанции и другими необходимыми мерами безопасности. Но пока я не понимаю, что получится", - сообщила Хонда.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других. В 1982 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР.