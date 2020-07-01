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Оператор "Северного потока – 2" оценил потери из-за возможных санкций США
Потенциальные новые санкции США заблокируют около 700 миллионов евро инвестиций в завершение строительства газопровода "Северный поток - 2", заявили журналистам РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:25
северный поток — 2
газпром
германия
сша
экономика
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РИА Новости
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северный поток — 2, газпром, германия, сша, экономика

Оператор "Северного потока – 2" оценил потери из-за возможных санкций США

17:25 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Потенциальные новые санкции США заблокируют около 700 миллионов евро инвестиций в завершение строительства газопровода "Северный поток - 2", заявили журналистам в пресс-службе оператора проекта этого строительства, Nord Stream 2 AG.
"Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около 700 миллионов евро инвестиций в завершение строительства газопровода", - заявили в компании.
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Кроме того, американские санкции поставят под удар около 12 миллиардов евро уже произведённых капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе около 8 миллиардов, вложенных в строительство "Северного потока – 2", 3 миллиарда, инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии и 750 миллионов евро – в Чехии, подсчитали в Nord Stream 2 AG. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из "Северного потока – 2" на рынки по всей Европе.
"Данные санкции представляются рассчитанными на увеличение поставок в Европу более дорогостоящего американского СПГ путём уничтожения потенциального конкурента. Фактически без газопровода "Северный поток – 2" европейские промышленные и частные потребители будут вынуждены ежегодно платить на миллиарды больше за этот ключевой энергетический ресурс", - подчеркнули в операторе.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока – 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
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Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе. "Газпром" предпринимает меры для завершения прокладки газопровода, суть которых он не раскрывал, и ожидает его запуска в конце 2020-го либо в начале 2021 года. На данный момент уложено около 94% труб.
Вместе с тем 4 июня ряд американских сенаторов, включая влиятельного республиканца Теда Круза, внесли в сенат США законопроект о новых санкциях против "Северного потока – 2". Согласно их заявлению, санкции распространяются на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2ГазпромГерманияСШАЭкономика
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