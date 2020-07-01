Явка заключенных московских СИЗО на голосовании составила 99%

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 5,8 тысячи или 99% заключенных, содержащихся в московских СИЗО, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщила в среду в ходе видеобрифинга член СПЧ, замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Более 5,8 тысячи или 99% заключенных, содержащихся в московских СИЗО, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщила в среду в ходе видеобрифинга член СПЧ, замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Ева Меркачева

"На сегодняшний день проголосовали все изоляторы Москвы, явка составила 99%", - сказала эксперт.

Она уточнила, что проголосовали 5 814 заключённых, при этом отказались участвовать в голосовании всего 16 человек.

"Это (криминальные) авторитеты, и остальные (не стали - ред.) по каким-то своим соображениям", - отметила Меркачева.

Член ОП в ходе видеотрансляции также сообщила, что находится в СИЗО "Бутырка". По ее словам, в "Бутырке" зафиксирована одна жалоба, люди сами шли голосовать, были соблюдены все меры безопасности, санитарные нормы. Пятеро заключенных, впервые принявших участие в выборах по возрасту, получили подарки - чай, конфеты.