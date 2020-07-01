В Молдавии число случаев COVID-19 достигло 16 898

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 285 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 898. Всего 9 594 человека были вылечены, а 549 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.