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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии число случаев COVID-19 достигло 16 898
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 285, до 16 898, всего умерли 549 человек, сообщил на брифинге в среду... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
молдавия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число случаев COVID-19 достигло 16 898

17:17 01.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 285, до 16 898, всего умерли 549 человек, сообщил на брифинге в среду государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 16 613 зарегистрированных случаях коронавируса, 545 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 285 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 898. Всего 9 594 человека были вылечены, а 549 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавияВ мире
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