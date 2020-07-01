В Самарской области изолировали члена избиркома за отказ надеть маску

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Член избирательной комиссии был отстранен от работы на голосовании по поправкам в Конституцию РФ за то, что отказался надевать средства индивидуальной защиты во время общения с избирателями, сообщил председатель избиркома региона Вадим Михеев.

"Один из членов участковой комиссии с правом решающего голоса сидел без маски, без перчаток, отказывался их надевать и в то же время осуществлял работу, связанную с выдачей избирательных бюллетеней гражданам. Ему сделали несколько замечаний, рекомендовали все-таки надеть хотя бы маску и перчатки. Он отказался от этого. В результате чего его не удалили с участка, но отстранили от работы, которая идет в контакте с гражданами", - пояснил Михеев.