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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Самарской области изолировали члена избиркома за отказ надеть маску
Член избирательной комиссии был отстранен от работы на голосовании по поправкам в Конституцию РФ за то, что отказался надевать средства индивидуальной защиты во РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:16
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
конституция рф
самарская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, конституция рф, самарская область, политика

В Самарской области изолировали члена избиркома за отказ надеть маску

17:16 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Член избирательной комиссии был отстранен от работы на голосовании по поправкам в Конституцию РФ за то, что отказался надевать средства индивидуальной защиты во время общения с избирателями, сообщил председатель избиркома региона Вадим Михеев.
По его словам, в Самарской области проголосовали уже почти 1,5 миллиона человек, это 61,71% избирателей. Михеев отметил, что по горячей линии и в избирком региона не поступало жалоб на ход голосования. Но, по его словам, произошел случай с отстранением члена избирательной комиссии.
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"Один из членов участковой комиссии с правом решающего голоса сидел без маски, без перчаток, отказывался их надевать и в то же время осуществлял работу, связанную с выдачей избирательных бюллетеней гражданам. Ему сделали несколько замечаний, рекомендовали все-таки надеть хотя бы маску и перчатки. Он отказался от этого. В результате чего его не удалили с участка, но отстранили от работы, которая идет в контакте с гражданами", - пояснил Михеев.
Он добавил, что член избиркома подал жалобу, которая не была удовлетворена, а вернуться к работе ему разрешили только после выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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