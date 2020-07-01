В Самарской области изолировали члена избиркома за отказ надеть маску

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Член избирательной комиссии был отстранен от работы на голосовании по поправкам в Конституцию РФ за то, что отказался надевать средства индивидуальной защиты во время общения с избирателями, сообщил председатель избиркома региона Вадим Михеев.
По его словам, в Самарской области проголосовали уже почти 1,5 миллиона человек, это 61,71% избирателей. Михеев отметил, что по горячей линии и в избирком региона не поступало жалоб на ход голосования. Но, по его словам, произошел случай с отстранением члена избирательной комиссии.
"Один из членов участковой комиссии с правом решающего голоса сидел без маски, без перчаток, отказывался их надевать и в то же время осуществлял работу, связанную с выдачей избирательных бюллетеней гражданам. Ему сделали несколько замечаний, рекомендовали все-таки надеть хотя бы маску и перчатки. Он отказался от этого. В результате чего его не удалили с участка, но отстранили от работы, которая идет в контакте с гражданами", - пояснил Михеев.
Он добавил, что член избиркома подал жалобу, которая не была удовлетворена, а вернуться к работе ему разрешили только после выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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