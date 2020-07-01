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В Таиланде дворец-музей сгорел в первый день открытия после пандемии
Дворец-музей Бан Сукхавади, построенный в 2000 году в Паттайе таиландским миллионером-филантропом, почти полностью выгорел изнутри в результате пожара,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:16
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коронавирус covid-19, паттайя, таиланд, в мире

В Таиланде дворец-музей сгорел в первый день открытия после пандемии

17:16 01.07.2020
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© AP Photo / Amporn SangkaewПожар в дворце-музее Бан Сукхавади в Паттайе
Пожар в дворце-музее Бан Сукхавади в Паттайе
© AP Photo / Amporn Sangkaew
Пожар в дворце-музее Бан Сукхавади в Паттайе
БАНГКОК, 1 июл – РИА Новости. Дворец-музей Бан Сукхавади, построенный в 2000 году в Паттайе таиландским миллионером-филантропом, почти полностью выгорел изнутри в результате пожара, возникшего в комплексе зданий музея утром в среду, в день его открытия после локдауна из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал Thai PBS.
Пожар возник в 10.30 по местному времени (06.30 мск) в хранилище экспозиции предметов буддийского культового искусства и быстро распространился на все трехэтажное здание музея, построенное в стиле европейского дворца с элементами тайской традиционной архитектуры. Более 20 пожарных расчетов тушили пожар в течение двух с половиной часов, сообщает телеканал. В результате пожара внутренняя часть здания выгорела почти полностью, говорится в сообщении.
© AP Photo / Amporn SangkaewПожар в дворце-музее Бан Сукхавади в Паттайе
Пожар в дворце-музее Бан Сукхавади в Паттайе
© AP Photo / Amporn Sangkaew
Пожар в дворце-музее Бан Сукхавади в Паттайе
При пожаре никто не пострадал. Шесть человек, находившиеся внутри здания в момент возгорания, успели его покинуть до того, как огонь охватил залы первого этажа. По информации телеканала, на момент возгорания здание еще не было открыто для посетителей.
Бан Сукхавади построил в 2000 году доктор Пання Чотитхеван, таиландский миллионер и президент компании "Саха Фармз", одного из крупнейших производителей куриного мяса в Таиланде. Компания владеет сетью высокотехнологичных птицеферм и является одним из основных поставщиков куриного мяса в Японию и Южную Корею.
Предприниматель построил дворец Бан Сукхавади на берегу моря в Паттайе, задавшись целью донести до массового посетителя с помощью образов и архитектурных приемов свою философию достижения гармонии и успеха в жизни. Слово "Сукхавади" означает благоденствие, состоящее из трех составляющих: чистоты, счастья и богатства – целей, которые, по мнению Чотитхевана должен ставить перед собой человек, желающий добиться успеха. Внешний вид и интерьер дворца цветовой гаммой и скульптурными изображениями амуров символизирует любовь, без которой невозможно добиться трех составляющих благоденствия.
Дворец Бан Сукхавади в течение двадцати лет был туристической достопримечательностью, которую массово посещали как граждане Таиланда, так и иностранные туристы.
О причинах пожара и состоянии структурных элементов здания после него информации пока нет, сообщает в среду телеканал Thai PBS.
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