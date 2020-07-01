В Таиланде дворец-музей сгорел в первый день открытия после пандемии

БАНГКОК, 1 июл – РИА Новости. Дворец-музей Бан Сукхавади, построенный в 2000 году в Дворец-музей Бан Сукхавади, построенный в 2000 году в Паттайе таиландским миллионером-филантропом, почти полностью выгорел изнутри в результате пожара, возникшего в комплексе зданий музея утром в среду, в день его открытия после локдауна из-за пандемии коронавируса , сообщает телеканал Thai PBS

Пожар возник в 10.30 по местному времени (06.30 мск) в хранилище экспозиции предметов буддийского культового искусства и быстро распространился на все трехэтажное здание музея, построенное в стиле европейского дворца с элементами тайской традиционной архитектуры. Более 20 пожарных расчетов тушили пожар в течение двух с половиной часов, сообщает телеканал. В результате пожара внутренняя часть здания выгорела почти полностью, говорится в сообщении.

© AP Photo / Amporn Sangkaew Пожар в дворце-музее Бан Сукхавади в Паттайе © AP Photo / Amporn Sangkaew Пожар в дворце-музее Бан Сукхавади в Паттайе

При пожаре никто не пострадал. Шесть человек, находившиеся внутри здания в момент возгорания, успели его покинуть до того, как огонь охватил залы первого этажа. По информации телеканала, на момент возгорания здание еще не было открыто для посетителей.

Бан Сукхавади построил в 2000 году доктор Пання Чотитхеван, таиландский миллионер и президент компании "Саха Фармз", одного из крупнейших производителей куриного мяса в Таиланде . Компания владеет сетью высокотехнологичных птицеферм и является одним из основных поставщиков куриного мяса в Японию и Южную Корею.

Предприниматель построил дворец Бан Сукхавади на берегу моря в Паттайе, задавшись целью донести до массового посетителя с помощью образов и архитектурных приемов свою философию достижения гармонии и успеха в жизни. Слово "Сукхавади" означает благоденствие, состоящее из трех составляющих: чистоты, счастья и богатства – целей, которые, по мнению Чотитхевана должен ставить перед собой человек, желающий добиться успеха. Внешний вид и интерьер дворца цветовой гаммой и скульптурными изображениями амуров символизирует любовь, без которой невозможно добиться трех составляющих благоденствия.

Дворец Бан Сукхавади в течение двадцати лет был туристической достопримечательностью, которую массово посещали как граждане Таиланда, так и иностранные туристы.