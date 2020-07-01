https://ria.ru/20200701/1573747925.html
В Томской области почти 44% избирателей проголосовали по поправкам
Почти 44% избирателей в Томской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщил в ходе прямого включения в ЦИК председатель... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:15
2020-07-01T17:15
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
томская область
политика
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, томская область, политика