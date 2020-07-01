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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Томской области почти 44% избирателей проголосовали по поправкам
Почти 44% избирателей в Томской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщил в ходе прямого включения в ЦИК председатель... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:15
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
томская область
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, томская область, политика

В Томской области почти 44% избирателей проголосовали по поправкам

17:15 01.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти 44% избирателей в Томской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщил в ходе прямого включения в ЦИК председатель избирательной комиссии региона Юсубов Эльман.
"На 18.00 у нас уже голосование завершилось, мы приступили к обработке всех документов. На 18.00 у нас проголосовал 334 461 человек — это почти 44% от общего числа", — сказал председатель избиркома.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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Вчера, 02:40
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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