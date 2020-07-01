В Пермском крае явка на голосовании по поправкам составила около 45%

Как отметил Вагин, в избирательную комиссию за все время голосования поступило порядка 62 обращений, из них три жалобы. "Это факты попытки работодателей, либо администраций привлечь, так скажу, голосующих. И по всем трем этим фактам — это, да, предприятия и администрация одного муниципалитета у нас. Мы с прокуратурой активно работаем. И мы не собирались некоим образом их скрывать, более того, по итогам мы в публичную плоскость выдадим результаты, в том числе прокурорских проверок. Насколько я знаю, там уже применены определенные меры воздействия. Думаю, что таких проблем у нас не будет", — сказал Вагин.