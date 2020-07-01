В Сербии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

"За прошедшие 24 часа выявлены 272 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 14 836 человек. За сутки скончались четыре пациента, всего умер 281 больной", - сообщил минздрав в среду.

Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац и городе Нови-Пазар. В Белграде открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.