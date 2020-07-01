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В Сербии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
В Сербии продолжается прирост числа заболевших COVID-19, за сутки выявлены 272 зараженных, скончались четыре человека, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:11
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коронавирус covid-19, сербия, в мире

В Сербии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

17:11 01.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. В Сербии продолжается прирост числа заболевших COVID-19, за сутки выявлены 272 зараженных, скончались четыре человека, сообщило министерство здравоохранения.
Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
"За прошедшие 24 часа выявлены 272 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 14 836 человек. За сутки скончались четыре пациента, всего умер 281 больной", - сообщил минздрав в среду.
Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".
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Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац и городе Нови-Пазар. В Белграде открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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