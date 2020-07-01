Общественный штаб по Москве подтвердил задержание наблюдателя

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве подтвердил информацию, что их наблюдатель был пойман и задержан с якобы поддельным протоколом на участке 1912, сообщается в Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве подтвердил информацию, что их наблюдатель был пойман и задержан с якобы поддельным протоколом на участке 1912, сообщается в Telegram-канале штаба.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о поимке наблюдателя якобы с поддельным протоколом голосования на участке №1912.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил РИА Новости информацию о том, что у этого наблюдателя был поддельный протокол голосования. "Поймали этого гражданина, который представился наблюдателем Общественной палаты, представил направление... У него был с собой поддельный протокол, копия протокола, скажем так. Его, естественно, задержали", - сказал Реут.

При этом Общественный штаб подтвердил, что молодой человек проходил у них обучение и получил статус наблюдателя.

"Молодой человек является наблюдателем Общественного штаба на УИК №1912. Он подал заявку, прошел обучение и получил соответствующее направление на участок для голосования в установленном порядке", - сообщили в штабе.

В свою очередь, первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев пояснил РИА Новости, что молодой человек был задержан и находится в полиции.

Он также пояснил агентству, что на этом голосовании все наблюдатели проходят через Общественную палату Москвы, но по факту могут являться представителями разных партий и организаций.