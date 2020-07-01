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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573747729.html
Общественный штаб по Москве подтвердил задержание наблюдателя
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве подтвердил информацию, что их наблюдатель был пойман и задержан с якобы... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:55
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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конституция рф, москва, происшествия

Общественный штаб по Москве подтвердил задержание наблюдателя

17:11 01.07.2020 (обновлено: 17:55 01.07.2020)
2291
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Избирательный участок
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве подтвердил информацию, что их наблюдатель был пойман и задержан с якобы поддельным протоколом на участке 1912, сообщается в Telegram-канале штаба.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о поимке наблюдателя якобы с поддельным протоколом голосования на участке №1912.
Брошюра с текстом Конституции РФ
Вчера, 14:37Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП выявили более 8,4 тысячи фейков о голосовании по поправкам
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подтвердил РИА Новости информацию о том, что у этого наблюдателя был поддельный протокол голосования. "Поймали этого гражданина, который представился наблюдателем Общественной палаты, представил направление... У него был с собой поддельный протокол, копия протокола, скажем так. Его, естественно, задержали", - сказал Реут.
При этом Общественный штаб подтвердил, что молодой человек проходил у них обучение и получил статус наблюдателя.
"Молодой человек является наблюдателем Общественного штаба на УИК №1912. Он подал заявку, прошел обучение и получил соответствующее направление на участок для голосования в установленном порядке", - сообщили в штабе.
В свою очередь, первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев пояснил РИА Новости, что молодой человек был задержан и находится в полиции.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

Участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

Российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин во время голосования на борту МКС
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Павел Лисицын

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Томас Тхайцук

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

Очередь возле избирательного участка №8000 в городу Сухуме в Грузии, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
© РИА Новости / Андрей Каспришин

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

Заместитель директора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев с медвежонком Дашей на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

Молодой человек голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Виталий Аньков

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

Сотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в средней школе №6 во Владивостоке
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

Курсант Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского предъявляет свой паспорт во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России во Владивостоке
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Александр Кряжев

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

Священнослужитель принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Бишкеке
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №323 в Казани
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Он также пояснил агентству, что на этом голосовании все наблюдатели проходят через Общественную палату Москвы, но по факту могут являться представителями разных партий и организаций.
"В этом году все наблюдатели, которые работают на избирательных участках, а это 21 500 человек, они все получили свои направления от Общественной палаты Москвы, но внутри это разные люди: представители политических партий, независимые наблюдатели, представители НКО. Была принципиальная позиция никому не отказывать. Соответствовал формальным требованиям, прошел наш курс, принес документы - ты наблюдатель. К нам обратился москвич, он удовлетворял всем критериям, прошел наш курс, ответил на вопросы итогового теста, и мы его допустили и направили на этот участок", - сказал Ковалев, поясняя, как этот человек был допущен к наблюдению.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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