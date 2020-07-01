СМИ: чеченская диаспора подала десятки жалоб на мэра Ниццы

По информации источника газеты Parisien, близкого к делу, против Эстрози на самом деле подано почти 400 жалоб.

В начале июня в Ницце и Дижоне несколько дней проходили беспорядки, участие в которых принимали представители чеченской диаспоры и наркоторговцы. Представители французской Ассоциации интеграции чеченцев (ATI) позже осудили беспорядки, в которых участвовали выходцы из Чечни в Дижоне.