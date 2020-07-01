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СМИ: чеченская диаспора подала десятки жалоб на мэра Ниццы
Представители чеченского сообщества подали около пятидесяти жалоб на мэра Ниццы Кристиана Эстрози, которого они обвиняют в "разжигании розни" после слов... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:27
кристиан эстрози
чеченская республика (чечня)
франция
ницца
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
кристиан эстрози, чеченская республика (чечня), франция, ницца

СМИ: чеченская диаспора подала десятки жалоб на мэра Ниццы

17:10 01.07.2020 (обновлено: 22:27 01.07.2020)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Грозный. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Представители чеченского сообщества подали около пятидесяти жалоб на мэра Ниццы Кристиана Эстрози, которого они обвиняют в "разжигании розни" после слов политика о борьбе чеченской диаспоры за монополию на рынке наркотиков, передает издание 20minutes.fr.
Причиной для недовольства чеченцев стали заявления мэра в эфире телеканала BFMTV в середине июня после серии беспорядков с участием представителей диаспоры в Дижоне и Ницце. Тогда Эстрози заявил, что "в некоторых кварталах Франции чеченское сообщество перед лицом других сообществ борется за монополию на рынке наркотиков".
По информации источника газеты Parisien, близкого к делу, против Эстрози на самом деле подано почти 400 жалоб.
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В начале июня в Ницце и Дижоне несколько дней проходили беспорядки, участие в которых принимали представители чеченской диаспоры и наркоторговцы. Представители французской Ассоциации интеграции чеченцев (ATI) позже осудили беспорядки, в которых участвовали выходцы из Чечни в Дижоне.
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Кристиан ЭстрозиЧеченская республика (Чечня)ФранцияНицца
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